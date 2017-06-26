Президент ПАРЄ ховається від журналістів та однопартійців - ЗМІ

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт не з’являється на зустрічах, на яких йому могли б повідомити про недовіру, яку йому висловила група Європейської народної партії. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на свої джерела.

Видання повідомляє, що Аграмунт не з’явився на засідання власної політичної групи. Однак, лідер Аксель Фішер пообіцяв додзвонитися до президента телефоном.

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Після заяви Фішера минула майже година, але наразі він не повідомляв однопартійцям, що зміг знайти президента.

У той час український нардеп Олег Ляшко вже встиг сфотографувати пана Аграмунта.

Як повідомляв УНІАН раніше, діючий президент Парламентської асамблеї Ради Європи, про добровільну відставку якого було домовлено раніше, не з'явився на відкриття червневого пленарного засідання організації.

Аграмунт попередив колег, що він не планує йти у відставку. У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.