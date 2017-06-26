Президент ПАРЄ не з’явився на початок пленарного засідання

Діючий президент Парламентської асамблеї Ради Європи, про добровільну відставку якого було домовлено раніше, не з'явився на відкриття червневого пленарного засідання організації. Як передає власний кореспондент УНІАН, замість нього засідання веде іспанський депутат Антоніо Гутієррез.

Читайте такожПАРЄ спробує змінити регламент, аби відправити скандального Аграмунта у відставкуРазом з ним у президіумі присутній президент Ради Європи Турбйорн Ягланд.

На початку засідання депутати вшанували пам'ять загиблих в терористичних атаках.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ЗМІ, Аграмунт попередив колег, що він не планує йти у відставку.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

Крім того, 2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента Асамблеї, яка буде розглянута 29 червня.