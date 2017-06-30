Кріштіану Роналду показав новонароджених двійнят (фото)

Відомий португальський спортсмен Кріштіану Роналду, названий кращим футболістом планети 2016 року, показав своїх новонароджених двійнят. Перше фото футболіст опублікував в Instagram.

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"Я неймовірно щасливий, що можу тримати на руках дві нові частинки мого серця", - підписав він знімок, на якому тримає сина і доньку на руках.

Як відомо, діти з'явилися на світ на початку червня від сурогатної матері, але сам батько інформацію не підтверджував. Ім'я жінки, яка народила дітей, Рональду не називає.

Крім того, у футболіста вже є старший син, семирічний Кріштіану-молодший, якого також народила сурогатна мати.