Зростає імовірність збройних конфліктів за участю Росії

У Міністерстві оборони РФ заявляють про зростання імовірності збройних конфліктів та їх потенційної небезпеки для Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ, про це міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ сказав на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ.

«Загалом аналіз військово-політичної ситуації дає нам змогу зробити висновок про зростання імовірності збройних конфліктів та їх потенційної небезпеки для нашої держави», - сказав А.СЕРДЮКОВ.

За його словами, військово-політична ситуація характеризувалася прагненням керівництва США до досягнення глобального лідерства, розширенням і нарощуванням військової присутності Сполучених Штатів і їхніх союзників у НАТО в регіонах, суміжних з Росією.

Він зазначив, що прагнення американської сторони були спрямовані на отримання доступу до сировинних, енергетичних та інших ресурсів країн СНД. «Активно підтримувалися процеси, спрямовані на витіснення Росії з простору її традиційних інтересів», - наголосив він.

«На військово-політичну ситуацію суттєво впливав міжнародний тероризм і релігійний екстремізм, незаконна торгівля зброєю. Вони дедалі частіше виявлялися в країнах, що межують з Росією», - додав А.СЕРДЮКОВ.

За його словами, безпосередньою загрозою національним інтересам і військовій безпеці Російської Федерації став «напад Грузії на Південну Осетію». «Ця спроба врегулювати конфлікт силовим способом була спрямована, передусім, на дестабілізацію ситуації на Кавказі» - додав він.