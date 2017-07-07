У Гамбурзі атакували охорону готелю, де зупинився Путін - ЗМІ
15:28, 07 липня 2017Світ
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У поліції відмовилися підтвердити дані про атаку на охорону готелю.
Володимир Путін / REUTERS
На охорону готелю в Гамбурзі, в якому зупинився президент Росії Володимир Путін, здійснена атака.
Також у цьому готелі зупинилися прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл і президент Республіки Корея Мун Чже Ін, передає РІА Новости з посиланням на німецький таблоїд Bild.
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Як заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, російській стороні не повідомляли про інцидент.
У поліції відмовилися підтвердити дані про атаку, додавши, що сутички з демонстрантами тривають "по всьому місту".
Як повідомляв УНІАН, в Гамбурзі на саміті G20 президент США Дональд Трамп і президент Володимир Путін потиснули один одному руки.
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