У Гамбурзі атакували охорону готелю, де зупинився Путін - ЗМІ

На охорону готелю в Гамбурзі, в якому зупинився президент Росії Володимир Путін, здійснена атака.

Також у цьому готелі зупинилися прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл і президент Республіки Корея Мун Чже Ін, передає РІА Новости з посиланням на німецький таблоїд Bild.

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Як заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, російській стороні не повідомляли про інцидент.

У поліції відмовилися підтвердити дані про атаку, додавши, що сутички з демонстрантами тривають "по всьому місту".

Як повідомляв УНІАН, в Гамбурзі на саміті G20 президент США Дональд Трамп і президент Володимир Путін потиснули один одному руки.