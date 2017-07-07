Путін і Трамп потиснули один одному руки на саміті G20 (відео)

14:09, 07 липня 2017
Політика
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Президенти США та Росії вже бачили один одного сьогодні.

У Гамбурзі на саміті G20 президент США Дональд Трамп і президент Володимир Путін потиснули один одному руки. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Він повідомив, що в Гамбурзі Путін і Трамп уже бачили один одного і потиснули руки.

Як повідомляв УНІАН, зустріч президентів США Дональда Трампа і Російської Федерації Володимира Путіна розпочнеться о 16:45 за київським часом та триватиме орієнтовно 35 хвилин.

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