У Роттердамі сталася пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі Європи (фото, відео)

15:30, 30 липня 2017
Світ
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Зазначається, що жодних ознак витоку шкідливих речовин внаслідок пожежі немає.

Щодня завод переробляє 416 тисяч барелів нафти-сирцю / Twitter Ruud Rotterdam 1971‏ @Rotterdam1971

В ніч на неділю у Роттердамі сталася пожежа на нафтопереробному заводі Shell, найбільшому у Європі. Про це повідомляє Telegraaf.nl, передає Європейська правда.

Загоряння сталося на високовольтній підстанції на території НПЗ, в результаті чого весь завод опинився без світла. На місце події прибули пожежники і поліція. Повідомляється, що сполохи полум’я були добре помітні у різних частинах міста.

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Пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль до ранку неділі. Зазначається, що жодних ознак витоку шкідливих речовин внаслідок пожежі немає. Обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

Shell Pernis є найбільшим нафтопереробним комплексом у Європі і одним з найбільших у світі. Щодня завод переробляє 416 тисяч барелів нафти-сирцю, 800 цистерн НПЗ здатні одночасно акумулювати 5 мільярдів літрів палива.

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