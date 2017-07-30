У Барселоні на музичному фестивалі спалахнула сцена: евакуювали 22 тисячі осіб (фото, відео)

У Барселоні через масштабну пожежу на сцені фестивалю електронної музики Tomorrowland Unite Spain довелося евакуювати 22 тисячі осіб. Про це повідомляє The Sun.

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Вогонь спалахнув у лівій частині сцени незадовго до виступу хедлайнера – діджея Стіва Аокі. За словами очевидців, сцена «просто вибухнула».

Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється, але пожежники побоювалися, що сцена може завалитися на натовп. За словами місцевих чиновників, причина пожежі ще не встановлена, але розслідується. Організатори заходу назвали причиною «технічну несправність».

Фото і відео з місця подій незабаром з'явилися в соцмережах.