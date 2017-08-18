Сінді Кроуфорд через 25 років повторила найсексуальнішу рекламу Pepsi (відео)

51-річна фотомодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу "Pepsi", в якій вона знімалась в 1992 році. Відповідний відеоролик вона опублікувала в Instagram.

Кроуфорд повторила легендарну рекламу для "Pepsi", яку вважають однією з найсексуальніших реклам на телебаченні.

У ній Кроуфорд приїжджає на автозаправку на автомобілі Lamborghini Gallardo і залпом випиває всю баночку "Pepsi", поки на неї дивляться підлітки.