Про легендарного джедая із "Зоряних війн" Обі-Вана Кенобі знімуть окремий фільм

Lucasfilm і Disney почали підготовку до зйомок фільму про одиного із ключових персонажів «Зоряних воєн» — джедая Обі-Вана Кенобі, повідомляє The Hollywood Reporter із посиланням на інформовані джерела.

В якості режисера фільму, за даними видання, розглядається Стівен Долдрі, який тричі номінувався на «Оскар». Серед робіт Долдрі «Годинник» і «Біллі Елліот».

Читайте також"Останні джедаї": в мережі показали кадри, зняті між роботою над новою частиною "Зоряних воєн" (відео)

Переговори з Долдрі, підкреслили джерела, знаходяться на самій ранній стадії. Якщо сторонам все ж таки вдасться домовитися, додали вони, то Долдрі буде не тільки знімати фільм, але і візьме участь в роботі над його сценарієм.

Обі-Ван Кенобі з'являється у всіх шести частинах оригінальних «Зоряних воєн», знятих Джорджем Лукасом. Останній з цих фільмів — «Епізод III. Помста ситхів» — вийшов на екрани в 2005 році

У 2012 році компанія Walt Disney Co. придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки кіносаги. Незабаром після цього було оголошено про продовження зйомок «Зоряних воєн» — як фільмів, продовжують основну лінію кіносаги, так і спін-оффів.

Disney і Lucasfilm також працюють над фільмами про окремих героїв кіносаги, першим з них повинна стати стрічка про Хана Соло.