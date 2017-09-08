Апеляційний суд у США скасував тимчасову заборону на прийом мігрантів

Апеляційний суд США у Нью-Йорку 7 вересня відкинув рішення адміністрації президента США Дональда Трампа, яке передбачає тимчасову заборону на в’їзд мігрантів до Сполучених Штатів, пише Радіо Свобода.

Суд визнав нечинним указ Трампа, спрямований на мігрантів та інших людей з шести переважно мусульманських країн, і визнав, що мігранти, які мають «добросовісні» відносини з відповідними американськими агенціями, мають бути допущені до країни.

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Суд також постановив, що близькі родичі легальних жителів США мають бути звільнені від 90-денної заборони Трампа на прийом людей, які прибувають з Ірану, Судану, Сирії, Лівії, Сомалі та Ємену.

Нагадаємо, Верховний суд США у червні постановив, що заборона Трампа не має застосовуватися до людей з «добросовісними» відносинами з громадянами або організаціями США. Адміністрація по-своєму трактувала постанову суду і продовжувала забороняти прийом мігрантів, що оскаржила влада штату Гаваї. Апеляційний суд погодився із позовом цього штату.