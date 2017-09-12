В США камера спостереження зафіксувала падіння приватного літака (відео)
19:19, 12 вересня 2017Світ
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Пілоту вдалося вижити, і майже не ушкодженим вибратися з літака.
Літак зачепився за гілки дерев і впав прямо на автостоянку
Карколомна аварія зі щасливим кінцем сталася в американському штаті Коннектикут, передає ТСН. Там невеликий приватний літак, який перебував на невеликій висоті, зачепився за дерево і впав на автостоянку.
Читайте такожУ Балаклії над військовою частиною пролетів приватний літак: по ньому відкрили вогоньЗа штурвалом сидів 79-річний пілот Манфред Форст. Йому вдалося не лише вижити, а ще й вибрався з літака майже неушкодженим. Чоловік визнає, що йому надзвичайно пощастило.
Що спричинило аварію з'ясує федеральна служба авіації.
У США камера спостереження зафіксувала падіння приватного літака
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