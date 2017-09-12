В США камера спостереження зафіксувала падіння приватного літака (відео)

Карколомна аварія зі щасливим кінцем сталася в американському штаті Коннектикут, передає ТСН. Там невеликий приватний літак, який перебував на невеликій висоті, зачепився за дерево і впав на автостоянку.

Читайте такожУ Балаклії над військовою частиною пролетів приватний літак: по ньому відкрили вогоньЗа штурвалом сидів 79-річний пілот Манфред Форст. Йому вдалося не лише вижити, а ще й вибрався з літака майже неушкодженим. Чоловік визнає, що йому надзвичайно пощастило.

Що спричинило аварію з'ясує федеральна служба авіації.