Голландські військові відбили у піратів 20 заручників

Голландські військові моряки, що патрулюють територіальні води Сомалі у складі сил НАТО, захопили сімох піратів і звільнили 20 заручників, повідомляє Reuters.

Раніше у суботу пірати, озброєні автоматами і гранатометами, напали на танкер Handytankers Magic, що належить грецькій компанії, і примусили екіпаж вести судно слідом за піратським кораблем.