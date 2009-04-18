Голландські військові відбили у піратів 20 заручників
15:18, 18 квітня 2009Світ
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І захопили сімох нападників
Голландські військові моряки, що патрулюють територіальні води Сомалі у складі сил НАТО, захопили сімох піратів і звільнили 20 заручників, повідомляє Reuters.
Раніше у суботу пірати, озброєні автоматами і гранатометами, напали на танкер Handytankers Magic, що належить грецькій компанії, і примусили екіпаж вести судно слідом за піратським кораблем.
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