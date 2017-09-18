США розглядають можливість закриття посольства на Кубі

Через загадкові захворювання групи американських дипломатів на Кубі Державний департамент США розглядає можливість закриття посольства в острівній країні.

Про це повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон в неділю, 17 вересня, передає Deutsche Welle.

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"Це дуже серйозне питання, враховуючи шкоду, якої зазнали певні особи", - зазначив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, у США вважають, що їхні дипломати зазнали «акустичної атаки» на Кубі із використанням звукових приладів, які нанесли серйозних проблем здоров’ю посадовців.

Загадкові симптоми, серед яких нудота, запаморочення і тимчасова втрата слуху або пам'яті, спостерігалися у 19 дипломатів зі США.

Працівники дипмісії із кінця 2016 року страждали від різних симптомів, схожих на струс мозку. Американські медики теж не могли визначити причину симптомів.