Генсек ООН застеріг від загрози війни з КНДР

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у вівторок, 19 вересня, застеріг від небезпеки війни з Північною Кореєю. Водночас він закликав світових лідерів уникати гострих заяв, які можуть спричинити "фатальне непорозуміння", передає Deutsche Welle.

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"Використання ядерної зброї має бути немислимим. Навіть загрозу її застосування ніколи не можна толерувати. Але по всьому світу страх застосування ядерної зброї сьогодні на найвищому рівні з кінця Холодної війни", - сказав генеральний секретар ООН.

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку, Гутерріш наголосив, що вирішення північнокорейської кризи має бути лише політичним.

Нагадаємо, раніше постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Північна Корея буде знищена, якщо Сполученим Штатам доведеться захищатися або захищати своїх союзників.