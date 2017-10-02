ІД взяла на себе відповідальність за напад у Марселі
05:03, 02 жовтня 2017Світ
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Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад в Марселі, в результаті якого загинули дві жінки.
Ілюстрація / REUTERS
Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад в Марселі, в результаті якого загинули дві жінки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на публікації бойовиків в мережі.
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Вдень 1 жовтня озброєний ножем чоловік напав на перехожих на вокзалі у французькому Марселі. Від поранень померли дві жінки. Нападника ліквідували військові.
Розслідуванням інциденту зайнялася антитерористичний відділ французької прокуратури. ЗМІ також повідомили, що нападник вже був відомий правоохоронцям.
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