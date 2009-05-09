Верховний суд США відмовив Дем'янюку в припиненні депортації до Німеччини
10:46, 09 травня 2009Світ
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Причина відмови не повідомляється
Іван Дем`янюк одержав від американських властей розпорядження з`явитися у відділення імміграційної служби для депортації.
Про це повідомляє ВВС. Верховний суд США напередодні відмовив Дем`янюку в припиненні депортації до Німеччини. Причина відмови не повідомляється.
Нагадаємо, за версією німецького слідства, Дем`янюк безпосередньо брав участь в знищенні щонайменше 29-ти тисяч увязнених у фашистських концтаборах, де служив наглядачем після полону.
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