Верховний суд США відмовив Дем'янюку в припиненні депортації до Німеччини

Іван Дем`янюк одержав від американських властей розпорядження з`явитися у відділення імміграційної служби для депортації.

Про це повідомляє ВВС. Верховний суд США напередодні відмовив Дем`янюку в припиненні депортації до Німеччини. Причина відмови не повідомляється.

Нагадаємо, за версією німецького слідства, Дем`янюк безпосередньо брав участь в знищенні щонайменше 29-ти тисяч увязнених у фашистських концтаборах, де служив наглядачем після полону.

Эхо Москвы