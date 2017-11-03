Трамп назвав ганьбою для США розслідування його "зв'язків" із Росією

Розслідування передбачуваного втручання Росії в президентські вибори в США, в якому американські спецслужби звинувачують Москву, президент США Дональд Трамп назвав ганьбою. Про це він заявив Fox News, як повідомляє "Громадське".

«Це досьє є повністю фальшивими і виглядає як роман, воно стало ганьбою, не потрібно було його починати. І потім я чую ту суму, яку вони [демократи] витратили. Я думаю, ганебно, що така річ може статися», — сазав він.

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Так Трамп прокоментував публікацію The Washington Post, яка в кінці жовтня повідомила про те, що штаб екс-кандидата в президенти Гілларі Клінтон і Національний комітет Демократичної партії допомогли з фінансуванням розслідування, підсумком якого стала публікація досьє про передбачувані зв'язки Трампа і прийшла з ним в Білий дім.

Джерела видання, знайомі з ситуацією, відзначили, що Клінтон і Нацкомітет Демократичної партії спонсорували фірму, яка вела розслідування, — Fusion GPS — через фірму адвоката Стіла Еліаса до кінця жовтня 2016-го року (вибори відбулися 8 листопада). Газета також привела витяги з фінансової звітності, яка показала, що штаб Клінтон виплатив Perkins Coie $ 5,6 млн за судові витрати з червня 2015 року по грудень 2016 року, а Нацкомітет — $ 3,6 млн за «юридичний консалтинг» з листопада 2015-го року.

Раніше повідомлялося, що керівників Facebook, Twitter та Google допитають у справі про втручання РФ у вибори США. Сенат провів слухання з цього приводу.