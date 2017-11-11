У Сирії бойовики заявили про підрив колони з російськими військовими (фото)

Бойовики об'єднання «Хайат Тахрір аш-Шам» заявили про підрив біля авіабази Хмеймім в сирійській провінції Латакія колони російського військового конвою. Про це повідомляє Al Masdar News (AMN).

Теракт, за інформацією бойовиків, здійснив один із членів «Хайат Тахрір аш-Шам». Смертник, як стверджують в організації, направив на колону російських військових «заповнений вибухівкою автомобіль».

На підтвердження своїх заяв терористи надали кілька фотографій. На одній з них видно момент вибуху, на інших, як пише AMN, — імовірно, російські бронемашини.

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Однак сирійські сили безпеки, як уточнює AMN, говорять про «абсолютно різні версії» того, що сталося. Так, неназване джерело визнало, що дійсно стався вибух. За його даними, він стався ввечері 10 листопада, однак причиною вибуху стало те, що російський літак незадовго до посадки на прилеглому аеродромі випадково скинув запасний паливний бак. Він підкреслив, що ніхто не постраждав.

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