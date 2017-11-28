Актриса подала позов проти Вайнштейна, заявивши, що він тримав її у сексуальному рабстві

Британська актриса Кадіан Нобл подала позов до нью-йоркського суду проти підданого остракізму голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Вона звинувачує його в секс-торгівлі, повідомляє Reuters.

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Актриса стверджує, що Вайнштейн утримував її у сексуальному рабстві. За словами Нобл, продюсер у готелі у Франції в 2014 році схилив її до сексу в обмін на роль у фільмі.

Представники продюсера заявили, що він заперечує всі звинувачення у сексі без взаємної згоди. На відміну від багатьох інших, справа дійшла до суду, адже строк позовної давності американського закону про секс-торгівлю становить 10 років.

Як повідомляв УНІАН, модель Амбра Баттілана Гутьєррес нещодавно в інтерв'ю журналу The New Yorker заявила, що Вайнштейн заплатив їй $1 млн. за мовчання про сексуальні домагання. За даними видання, Вайнштейн неодноразово підписував подібні договори, іноді посередником виступав його брат Боб.

Кілька десятків актрис виступили з публічними заявами про сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна. Серед них - Роуз Макгоуен, Азія Ардженто, Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу та інші.