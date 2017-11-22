Секс-скандал в Голлівуді: Вайнштейн заплатив моделі мільйон доларів за мовчання

Італійсько-філіппінська модель Амбра Баттілана Гутьєррес в інтерв'ю журналу The New Yorker заявила, що продюсер Харві Вайнштейн заплатив їй $1 млн. за мовчання про сексуальні домагання.

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За словами моделі, Вайнштейн запропонував їй підписати договір, за яким він виплатить їй гроші, а вона не буде розповідати про те, що він схопив її за груди і намагався залізти під спідницю. Адвокат дівчини порадив їй погодитися, сказавши, що так буде краще для неї самої.

«Я навіть не розуміла, що я роблю з усіма цими документами. Я була збита з пантелику. Мій англійський був дуже слабким. Всі слова в тому договорі були дуже важкими для розуміння. Я думаю, що навіть зараз я не все можу зрозуміти», — сказала Гутьєррес.

Видання зазначає, що Вайнштейн неодноразово підписував подібні договори, іноді посередником виступав його брат Боб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-вокаліста групи The Smiths засудили за підтримку Кевіна Спейсі і Харві Вайнштейна, звинувачених у сексуальних домаганнях.