Поступається дорогою босу: Медведєв не бачить себе кандидатом в президенти Росії

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив у прямому ефірі російських телеканалів, що не бачить себе кандидатом у президенти Росії «в поточний політичний період, в поточному політичному сезоні», передає kommersant.ru. При цьому, за його словами,якщо на посаду глави держави висунеться чинний президент Володимир Путін, очолювана головою уряду партія «Єдина Росія» його підтримає.

Читайте такожПутін уник відповіді на питання про новий президентський термінХто стане кандидатом від чинної влади, поки не ясно. 28 листопада прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «кандидата від влади поки немає, ні головного, ні другорядного».

Президент Володимир Путін поки офіційно не оголошував, чи буде балотуватися на новий термін. «Прийде час, ми поговоримо на цю тему», - сказав він 11 листопада на прес-конференції за підсумками саміту АТЕС у В'єтнамі. Через два дні Дмитро Пєсков підтвердив, що поки невідомо, чи буде нинішній глава держави брати участь у виборах.

Про плани висунення на пост президента РФ вже заявили лідер КПРФ Геннадій Зюганов, співзасновник партії «Яблуко» Григорій Явлінський, опозиційний політик Олексій Навальний, журналістки Ксенія Собчак і Катерина Гордон, бізнесмен Сергій Полонський, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, а також уповноважений з прав підприємців, голова Партії росту Борис Титов.