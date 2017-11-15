Кудрін, який конфліктував з Медведєвим, підключився до передвиборчого штабу Путіна - ЗМІ

Екс-міністр фінансів Олексій Кудрін підключився до неформального передвиборчого штабу Путіна, пишуть "Ведомости". Взаємодія стала інтенсивнішою з вересня, йдуть обговорення стратегії економічного розвитку, яку підготував Кудрін, повідомили джерела видання.

"Він [Кудрін] запрошується не тільки на обговорення стратегії, але і на обговорення політичних питань. Фактично передвиборний штаб Володимира Путіна вже працює, і Кудрін бере активну участь у його роботі, спираючись на розробки ЦСР", - розповів один з інформаторів видання.

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Газета припускає, що Кудрін активно займається власним просуванням, у нього може збільшитися кількість телевізійних ефірів найближчим часом. Два тижні тому він вже з'явився у програмі "Прожекторперісхілтон" на "Першому каналі". Це кроки по просуванню персони, в той час як для просування стратегії важливіше, щоб Путін публічно зустрівся з Кудріним.

Для Кудріна принципове питання - просування власної програми, оскільки він на цей проект витратив майже три роки, каже керівник Інституту соціально-економічних і політичних досліджень Дмитро Бадовський.

"Зрозуміло, що посада прем'єра для нього - важливий орієнтир. Та тому, що це важіль реалізації його програми, і тому, що з точки зору особистої кар'єри це відповідь на відому ситуацію з відставкою при президентові Медведєві", - вважає експерт.

Кудрін був міністром фінансів в російському уряді з 18 травня 2000 року по 26 вересня 2011 року, що є найбільш тривалим терміном перебування на даній посаді у сучасній Росії. 26 вересня 2011 року незадоволений критикою на свою адресу Медведєв у різкій формі відчитавши Кудріна перед телекамерами, запропонував йому подати у відставку. Указом Президента РФ Кудрін був виведений також зі складу Ради Безпеки РФ.

"Протягом декількох місяців, незважаючи на мої численні заперечення, у тому числі публічні, в сфері бюджетної політики приймалися рішення, які без сумніву збільшують ризики виконання бюджету. А бюджетні ризики, пов'язані, насамперед, із завищеними зобов'язаннями в оборонному секторі і соціальній сфері, неминуче поширилися б на всю національну економіку", - заявив Кудрін після відставки.

На початку жовтня 2011 року Путін заявив, що Кудрін «залишиться в команді» і продовжить роботу. Путін зазначив, що Кудрін «корисна і потрібна нам людина».

Як повідомляв УНІАН, формально Путін не поспішає вступати в президентську гонку, щоб зберегти перевагу.