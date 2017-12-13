Санта поспішає на допомогу: відео з чоловіком в костюмі різдвяного героя "підірвало" мережу

У Мережі набирає популярності героїчний вчинок чоловіка в костюмі Санта Клауса у містечку Вотфорд, неподалік Лондона.

Як йдеться в сюжеті ТСН, камера відеореєстратора зафіксувала, як жінка з пакунками послизнулась на тротуарі й добряче гепнулася на асфальт, а всі сумки порозліталися у різні боки.

Єдиним, хто одразу кинувся їй на допомогу, виявився чоловік в костюмі Санта Клауса. Він пригальмував свою автівку й вискочив зробити добру справу, допоки решта свідків просто спостерігали обабіч.