До Данії з'їхалися півтори сотні Санта-Клаусів з усього світу (відео)
11:17, 25 липня 2017Світ
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Під час зустрічі казковим дідусям пропонують добряче відпочити, посмакувати стравами скандинавської кухні, та головне - обмінятися досвідом.
Казковий конгрес: півтори сотні Санта-Клаусів з усього світу з'їхалися до Данії
Традиційну зустріч влаштовують щороку вже понад півстоліття. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Під час зустрічі казковим дідусям пропонують добряче відпочити, посмакувати стравами скандинавської кухні, та головне - обмінятися досвідом.
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Захід створили 1957 року, аби розважити дітей. Утім, конгрес Санта-Клаусів поступово перетворився на свято для самих казкових дідусів.
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