До Данії з'їхалися півтори сотні Санта-Клаусів з усього світу (відео)

Традиційну зустріч влаштовують щороку вже понад півстоліття. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Під час зустрічі казковим дідусям пропонують добряче відпочити, посмакувати стравами скандинавської кухні, та головне - обмінятися досвідом.

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Захід створили 1957 року, аби розважити дітей. Утім, конгрес Санта-Клаусів поступово перетворився на свято для самих казкових дідусів.