У Білорусі засудили мешканця Гомеля, який воював за бойовиків на Донбасі (відео)

У Білорусі засудили мешканця Гомеля, який перебував у лавах сепаратистів на сході України. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Білорусі засудили бойовика, який воював на Донбасі за "ДНР"29-річного Віталія Котлобая визнали винним в участі у незаконному збройному формуванні. На окупованій території Луганської області входив до складу так званого "козачого полку". На суді Котлобай не заперечував, що був серед "козаків", але намагався переконати слідство, що не брав участі у військових діях.

Як повідомляв УНІАН, МВС Білорусі зупинило перевірку обставин зникнення Павла Гриба у Гомелі.