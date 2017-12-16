У Перу опозиція ініціювала імпічмент президента через обвинувачення у корупції

Чотири опозиційні партії Перу винесли на розгляд парламенту подання про початок процедури імпічменту президента країни Педро Пабло Кучинськи через його імовірні корупційні зв'язки.

Очікується, що Конгрес розгляне це питання у вівторок, 19 грудня, зазначає Deutsche Welle.

Згідно із законодавством країни, для того, щоб розпочати процедуру імпічменту, депутатам буде достатньо 52-х голосів у 130-місному парламенті. Після проведення розслідування, у разі доведення його провини, для усунення глави держави з посади потрібні будуть голоси щонайменше 87 депутатів парламенту. Між тим, чотири партії, представники яких виступили ініціативою імпічменту, мають у парламенті 96 мандатів - достатня кількість для ухвалення рішення.

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Сам Кучинські у телезверненні, зробленому в ніч на п'ятницю, заявив, що не піде у відставку, попри звинувачення на його адресу в причетності до корупційної схеми.

"Я не втікаю і не ховаюся, тому що для цього у мене немає жодної причини. Я, як президент всіх перуанців, не буду відмовлятися ні від моєї честі, ні від моїх цінностей, ні від моїх зобов'язань", - заявив Кучинськи, повідомляє агенція АР.

Скандал розгорівся після публікації інформації про те, що дві фірми, пов'язані з главою держави, отримували великі суми коштів від бразильської будівельної компанії Odebrecht. Як зазначається, у період з 2004 до 2013 року концерн, очолюваний Odebrecht, переказав фірмі Westfield майже 800 тисяч доларів, а компанії First Capital - близько чотирьох мільйонів доларів. Ці компанії, як зазначає агенція, пов'язані з Кучинськи.

Сам 79-річний політик раніше заявляв, що про всі кошти, отримані від Westfield, було належним чином повідомлено податковим органам. Тоді як платіж від First Capital, мовляв, був отриманий як винагорода за консультаційні послуги. Противники ж президента вважають, що насправді ці перекази коштів - ознака корупції. Кучинськи обіймає посаду президента з липня 2016 року, до цього він з 2005 до 2006 року очолював Раду міністрів Перу.