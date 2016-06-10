Екс-прем'єр Перу здобув перемогу на президентських виборах

Про це свідчать дані, опубліковані Національним офісом виборчих процесів (ONPE), передає РБК.

За підсумками обробки 100% бюлетенів Кучинськи набрав 50,12% голосів виборців. Його суперниця Кейко Фухіморі — донька екс-президента Перу Альберто Фухіморі — отримала 49,88% голосів.

Голосування стартувало ще 5 червня, проте остаточні результати стали відомі тільки зараз.

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«Спасибі, Перу! Прийшов час працювати разом для майбутнього нашої країни», — написав Кучинськи у своєму мікроблозі в Twitter.

За результатами першого туру виборів, який відбувся 10 квітня, переможця визначити не вдалося. Тоді фаворитом стала Фухіморі — вона набрала близько 40% голосів при необхідних 50%, а Кучинськи зайняв друге місце.

У своїй передвиборчій кампанії 77-річний Кучинськи робив ставку на економічну програму.