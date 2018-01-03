За оцінками експертів, весілля принца Гаррі може принести Великобританії £500 мільйонів

Навесні в Великобританії очікується наплив туристів, пов’язаний з весіллям принца Гаррі та актриси Меган Маркл, якие пройде у королівському замку Вінсдор у травні цього року.

За підрахунками експертів, туристи покладуть до казни королівства близько 500 мільйонів фунтів, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що за даними Управління національної статистики, у 2011 році, коли старший брат Гаррі Вілльям одружився з Кейт Мідлтон, до Великобританії приїхало на 350 тисяч більше відвідувачів у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року.

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"Ми думаємо, що приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів надійдуть з туризму, подорожей, готелів", - заявив генеральний директор консалтингової компанії з оцінки вартості бізнесу Brand Finance Девід Хейг.

Ще близько 150 мільйонів, на його думку, буде витрачено на святкові вечірки туристів та 50 мільйонів на футболки, шапки та інші сувеніри.

Хейг також додав, що ще близько 100 мільйонів Британія заробить за рахунок безкоштовної реклами країни у всьому світі.

Як повідомляв УНІАН, ім'я нареченої принца Гаррі Меган Маркл увійшло до п'ятірки найбільш популярних запитів у Google у 2017 році.