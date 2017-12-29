Google оприлюднив топ найпопулярніших запитів у 2017 році

Пошуковий сервіс Google підбив підсумки 2017 року, оприлюднивши статистику найпопулярніших запитів. Усі запити розбиті на кілька категорій: люди, техніка, актори, втрати, пісні, рецепти, телешоу та інше.

Найпопулярнішими запитами поза категоріями стали: ураган «Ірма», який пройшовся по Атлантиці у вересні; iPhone 8 та iPhone X; замішаний в сексуальному скандалі американський телеведучий Мет Лауер; та наречена британського принца Гаррі Меган Маркл.

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Серед глобальних новин, що сколихнули світ у 2017, окрім урагану «Ірма», опинилися біткоїн, стрілянина у Лас-Вегасі, Північна Корея та сонячне затемнення.

У категорії «Втрати» поміж інших опинилися соліст гурту Linkin Park Честер Бенінгтон, який покінчив життя самогубством влітку цього року, засновник журналу Playboy Хью Хефнер та легендарний рок-музикант Том Петті.

Фільмами, які найбільше цікавили користувачів Google, стали «Воно», «Диво-жінка», «Красуня і Чудовисько», «Логан» та «Ліга справедливості».

А найзапитуванішим музичним хітом року стала пісня “Despasito”.

Також Google зазначив, що найчастіше у 2017 році запити користувачів починалися з питання "Як?".