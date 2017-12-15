Стала відома дата весілля принца Гаррі і Меган Маркл (відео)

Весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбудеться 19 травня 2018 року. Про це повідомила прес-служба королівської сім'ї, пише ВВС.

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Церемонія відбудеться в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Весілля буде оплачувати королівська сім'я, включаючи послуги, музику, квіти і прийом.

Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі заручився із зіркою серіалу "Форс-мажори" Меган Маркл. Оголошення про заручини прозвучала на тлі чуток, що ходили в таблоїдах протягом останніх місяців зазначалося, що Меган Маркл закінчує зйомки в серіалі «Форс-мажори» і робить кроки для переїзду в Лондон.