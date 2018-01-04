США призупинять спільні військові навчання з Південною Кореєю на час Олімпіади

Американські військові заявляють, що призупинять спільні військові навчання з Південною Кореєю до закінчення зимової Олімпіади, яка у лютому відбудеться в Пхйончхані.

«Міністерство оборони підтримує рішення президента й те, що відповідає інтересам альянсу (Південної Кореї та США – ред.)», – сказав речник Пентагону, передає Радіо Свобода.

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Раніше сьогодні в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що президент США Дональд Трамп погодився відкласти будь-які військові навчання до закінчення Олімпіади.

Спільні військові навчання США та Південної Кореї критикували в КНДР. Пхеньян заявляв, що таким чином відбувається підготовка до вторгнення в Північну Корею.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 1 січня заявив, що Пхеньян може направити свою збірну на зимові Олімпійські ігри.

Олімпіада почнеться в південнокорейському Пхйончхані 9 лютого і триватиме до 25 лютого.