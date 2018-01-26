У Польщі все більше хворих на кір: фірмам з іноземними працівниками пропонують робити щеплення

В країні пропонують робити щеплення від кору тих працівників, котрі ще не були вакциновані.

У Вармінсько-Мазурському воєводстві виявлено вже три випадки виникнення кору. До українців, яких нині масово атакує ця небезпечна інфекційна хвороба, починають приєднуватися поляки.

Очільник Воєводської державної санітарної інспекції застеріг, що це ще не кінець, передає "Польське радіо". Велике занепокоєння спричинило діагностування захворювань на кір протягом останніх тижнів в Оструді та Ольштинеку.

В обох випадках йшлося про українців, які працюють у місцевих закладах. Однак цього разу хворобу виявлено у ще одній фірмі в Оструді. Вірус «підхопив» поляк, який там працює. Обстеження ще двох інших поляків має підтвердити у них це захворювання.

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«За нашою інформацією, в Україні нині панує масова епідемія кору», – сказав директор Воєводської санітарно-епідеміологічної станції в Ольштині Януш Дзіско. «У зв’язку з цим, ми почали вести перемовини з підприємцями, котрі наймають іноземців з держав, у яких є масовий спалах кору. Ми пропонуємо їм зробити щеплення від кору тих працівників, котрі ще не були вакциновані. Натомість ми робимо щеплення всіх людей, котрі контактували з хворими. У трьох виявлених досі спалахах хвороби ми зробили вакцинацію понад 800 осіб», – додав він.

Працедавці дуже зацікавлені щепленнями і можливо, що завдяки цим діям польського санепіду вдасться зупинити поширення небезпечної хвороби. В Ольштинеку та Оструді кір «підхопило» кільканадцять осіб. Януш Дзіско побоюється, що це не кінець.

Раніше стало відомо, що до Польщі потрапив вірус кору - захворіли шестеро українських заробітчан.