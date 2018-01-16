До Польщі потрапив вірус кору: захворіли шестеро українських заробітчан - ЗМІ

У Польщі шестеро українських заробітчан захворіли на кір. Всі хворі працювали на м’ясокомбінаті у Морлінах, що неподалік Оструди у Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі, повідомляє Польське радіо.

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Як повідомив сьогодні Державний повітовий санітарний інспектор в Оструді Здзіслав Соколовський, п’ятеро осіб із ознаками кору потрапили до лікарні в Оструді, у чотирьох із них підтверджено виникнення захворювання, одна людина очікує на остаточні результати. Ще одна особа хворіла на кір тижнем раніше. Симптоми, з якими пацієнти були госпіталізовані, попередньо вказують на кір.

Інспектор підтвердив, що особи, які захворіли, це працівники з-за кордону. За повідомленнями місцевих ЗМІ – це працівники з України.

«Протягом багатьох років ми не мали випадків кору в окрузі Оструда, і тепер, коли аж п'ять осіб потрапили до лікарні з симптомами кору, ми розглядаємо цю подію як надзвичайну» - підкреслив Соколовський.

Близько 700 працівників м’ясокомбінату будуть вакциновані від кору, щоб запобігти поширенню захворювання. Спеціалісти запевняють, що продукція підприємства безпечна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун поінформувала, що у 2017 році в Україні на кір захворіли 4,782 тис. осіб, з них 75% – діти.

За її словами, із загальної кількості хворих на кір у 86% не було щеплення проти цього вірусного захворювання.

Супрун додала, що до України вірус кору потрапив з Румунії, де також спостерігається низький рівень вакцинації.