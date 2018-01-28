По всій Росії прихильники Навального вийшли на акції протесту, є затримані

Також у Навального повідомили, що поліція зайшла до його Фонду боротьби із корупцією нібито через дзвінок про бомбу в приміщенні.

У Росії сьогодні, 28 січня, выдбуваються акції протесту опозиційного політика Олексія Навального - "Страйк виборців", метою якого є переконати виборців не ходити на вибори президента РФ у березні.

На Далекому Сході акції вже закінчилися - в Південно-Сахалінську, Магадані і Владивостоці, передає ТСН. Зазначається, що люди вийшли, незважаючи на сильний мороз. Так, в Барнаулі було -30 градусів морозу.

У більшості міст акції були непогоджені з владою. Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що за минулий тиждень поліція прийшла до 78 з 84 регіональних штабів. Поліцейські проводили обшук, щоб вилучити листівки та інші матеріали через "заклики до несанкціонованого мітингу".

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У "ОВД-Инфо" повідомили про затримання на акціях. Так, в Южно-Сахалінську учасницю акції затримали, звинувативши її в тому, що вона закрила обличчя шарфом. У Березниках у Пермському краї співробітницю штабу Навального затримали з листівками, але потім відпустили. Також двох людей затримали в Самарі.

Начальника штабу в Кемерово Ксенію Пахомову затримали, зупинивши таксі, в якому вона їхала на акцію. Окрім Пахомової, у Кемерово затримали ще 14 людей

На організатора акції в Южно-Сахалінську Степана Лосєва склали протокол про порушення порядку організації мітингу і поширення агітаційних матеріалів (це порушення виборчого законодавства, хоча Навального до виборів не допустили).

Також у Навального повідомили, що поліція зайшла до його Фонду боротьби із корупцією в Москві нібито через дзвінок про бомбу в приміщенні. Правоохоронці розпиляли двері. Пізніше поліція заявила, що ведучий прямого ефіру акцій Дмитро Нізовцев сам подзвонив і "заклав" бомбу в офісі ФБК.

Зазначається, що на акціях в рамках «Страйку виборців» станом на 10 ранку (за київським часом) затримано 27 людей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, організатори заявили, що закликають на вулиці своїх прихильників не за Навального, а «за себе, за свої права і за своє майбутнє».

«Ми вийдемо тому, що нам не залишають вибору: адже як ще можна вплинути на деградуючу владу, яка не допускає до участі у виборах жодного здатного конкурувати з нею кандидата? Нам залишається або боротися, або без боротьби віддати свою країну Путіну і його друзям-крадіям ще на 6 років», - заявили ініціатори «страйку виборців».

Напередодні Навальний заявив, що президент Володимир Путін прийняв остаточне рішення: ні в Москві, ні в Петербурзі справжні опозиційні акції не будуть узгоджені ніколи.

За словами опозиціонера, загалом по країні у 80% випадків узгодження є, а ось у двох найбільших містах обрано тактику «глумління й знущання».

«Подумайте ось про що: залишитися вдома - це дати їм сигнал «я готовий потерпіти ще 6 років». Таких сигналів давати їм не треба. Зворотні сигнали від суспільства потрібні. Приходьте. 28 січня. Москва: 14-00, вулиця Тверська; Санкт-Петербург: 14-00, площа Пролетарської Диктатури», - сказав він.

Навальний повідомив, що ініціативні групи з російських спільнот за межами РФ пообіцяли, що вийдуть на підтримку в Берліні, Вільнюсі, Нью-Йорку, Ніцці, Парижі, Біаріцці, Вашингтоні та Празі.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що згідно із законом громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участь у виборах протягом десяти років після зняття чи погашення судимості.

Навальний назвав рішення ЦВК незаконним.

Держдепартамент США висловив стурбованість після відмови ЦВК РФ зареєструвати Навального кандидатом на виборах президента Росії через незняту судимість.

Президентські вибори в Росії заплановано на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.