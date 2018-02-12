У Росії сталася нова авіакатастрофа, є загиблі

На борту вертольота перебували шестеро осіб.

За 42 км на південний схід від села Олександрівське Олександрівського району РФ здійснив аварійну посадку й загорівся вертоліт Мі-8.

На пошуки вилетіли два борти Мі-8, незабаром повітряне судно було виявлене. Про це повідомили у прес-службі МНС РФ в Томській області.

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За попередніми даними, постраждали чотири людини, двоє загинули. Зазначається, що вертоліт здійснював санітарний рейс.

Четверо постраждалих на вертольоті доставлені до м. Стрежевий Томської області.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс з Москви в Орськ, зник з екранів радарів через кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли у районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я.

На борту перебувала 71 людина, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули. За останніми даними, на борту літака було троє іноземців: громадяни Швейцарії, Азербайджану і Казахстану.