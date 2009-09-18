Лідери ЄС домовилися щодо позиції з виплат бонусів банкірам
05:09, 18 вересня 2009Світ
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Пропозицію приготовлено на саміт G-20
Відповідна пропозиція буде оприлюднена наступного тижня на саміті "Великої двадцятки" в США повідомляє Бі-Бі-Сі.
Президент Франції Ніколя Саркозі повідомив, що всі глави країн - членів Євросоюзу погодилися в тому, що виплата надмірних премій банківським топ-менеджерам піддає банки величезним ризикам.
Шведський прем`єр Фредерік Рейнфельдт заявив на зустрічі в Брюсселі, що виплати бонусів банкірам повинні бути безпосередньо пов`язані з їх професійними заслугами.
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