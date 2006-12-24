Мавзолей Ніязову подарували французи

Президент Туркменістану Сапармурат Ніязов похований в мавзолеї, розташованому на території мечеті "Туркменбаші Рухи" (Духовність Туркменбаші) в родовому селищі Кіпчак під Ашгабатом.

Сьогодні Туркменістан попрощався зі своїм Президентом. Десятки тисяч жителів столиці, громадяни республіки і офіційні делегації зарубіжних держав пройшли перед його труною, а також проводжали його дорогою до місця поховання, передає РІА «Новости».

Над дорогою, якою слідувала траурна церемонія, пролетіло декілька ланок літаків ВВС Туркменістану, а в небі в районі Мечеті духовності Туркменбаші баражували вертольоти.

Перед похованням відбулася спільна молитва. Її виголошував головний мулла, а позаду нього на величезному білому килимі молилися сотні людей.

Найбільша в Центральній Азії мечеть "Духовність Туркменбаші", була здана в 2004 році й обійшлася туркменській скарбниці більш ніж в 100 млн. дол. Її загальна площа становить 18 тисяч квадратних метрів, висоту будівлі, побудованої з білого мармуру, - 55 метрів, а висота кожного з чотирьох мінаретів - 80 метрів.

У мечеті одночасно можуть молитися сім тисяч чоловіків і три тисячі жінок. Стіни мечеті розписані аятами з Корану і цитатами з книги С.Ніязова "Рухнама" (Оповідь про дух), визнаної в республіці головною і священною книгою туркменського народу.

Поряд з мечеттю розташований мавзолей Президента, подарований французькою компанією, яка будувала мечеть.

За мусульманським звичаєм, покійних одягають у саван і ховають в саркофагу. Тіло С.Ніязова, крім того, було обгорнуте державним прапором Туркменістану.

В мавзолеї розташовані п`ять саркофагів. У чотирьох із них, розташованих по кутах, покоїться прах матері С.Ніязова Курбансолтан-едже, батька Атамурада, який загинув у 1942 році в боях за осетинське село Чікола, а також двоє його братів, які загинули під час землетрусу 1948 року. В центрі мавзолею розміщений саркофаг Президента.