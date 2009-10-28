Forbes назвав найнебезпечніші міста США

Столиця автомобілебудування Дейтройт став, згідно з рейтингом журналу Forbes, найнебезпечнішим для життя містом США. На кожні 100 тисяч мешканців міста, населення якого майже 2 мільйони осіб, торік припало 1220 злочинів, пов`язаних з насильством.

У середині XX століття Детройт, основу індустрії якого становили підприємства успішних компаній Ford, General Motors і Chrysler, був одним з найбагатших міст Північної Америки. Подальший занепад автомобілебудування, безробіття, масові від`їзди з міста та покинуте житло створили грунт для зростання злочинності.

Серед найбільш проблемних міст США також фігурують Мемфіс, Майямі, гральна столиця Лас-Вегас, каліфорнійський Стоктон.

Колись кримінальна столиця США і найбільший мегаполіс Нью-Йорк втратив сумну славу і фігурує в десятці найбезпечніших міст Північної Америки за версією Forbes.

В цілому по країні злочинність з початку року знизилася на 3,5% проти аналогічного періоду 2008 року.

РІА "Новости"