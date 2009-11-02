Мешканцям Латвії радять відмовитися від поїздок в Україну
05:57, 02 листопада 2009Світ
1500 0
Принаймні - триматися осторонь
Центр медицини катастроф (ЦМК) Латвії радить мешканцям країни утриматися від поїздок до України, оскільки там почалася епідемія грипу A/H1N1, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на латвійську газету "Час".
За даними газети, голова ЦМК Мартіньш Шицс закликає жителів Латвії, які не можуть відкласти поїздку в Україну, уникати масових заходів у цій країні і дотримуватися особистої гігієни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter