Мешканцям Латвії радять відмовитися від поїздок в Україну

Центр медицини катастроф (ЦМК) Латвії радить мешканцям країни утриматися від поїздок до України, оскільки там почалася епідемія грипу A/H1N1, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на латвійську газету "Час".

За даними газети, голова ЦМК Мартіньш Шицс закликає жителів Латвії, які не можуть відкласти поїздку в Україну, уникати масових заходів у цій країні і дотримуватися особистої гігієни.