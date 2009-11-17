Пірати спробували захопити судно з українським екіпажем

19:58, 17 листопада 2009
Світ
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... і потрапили під вогонь

Сомалійські бандити, які атакували в Аденській затоці з двох човнів суховантажне судно Lady Juliet з українським екіпажем на борту, зустріли збройну відсіч військових зі складу міжнародних сил.

Про це повідомило командування військово-морської місії ЄС NavFor, передає видання «Морской бюллетень».

Теплохід під прапором карибської острівної держави Сент-Вінсент і Гренадіни було обстріляно піратами з автоматів і гранатометів. На судні перебувало відділення військових зі складу міжнародних сил в Аденській затоці Vessel Protection Detachment (VPD). Вони відкрили у відповідь вогонь. «Одержавши відсіч, пірати негайно припинили атаку і пішли до судна-бази, з якого раніше десантувалися. Ніхто на борту «Lady Juliet» не постраждав», йдеться у повідомленні.

Моряки і військові також не помітили поранених або вбитих серед тих, що напали на судно

*** Суховантажне судно Lady Juliet – дедвейт 15896 тонн, будівництва 1983 р., оператор Kaalbye Shipping International Ltd Одеса. Судно має Клас Російського Реєстру. Екіпаж 23 особи, всі громадяни України.

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