Молдові й Україні потрібні два місяці, щоб вирішити питання кордонів

Молдова й Україна протягом 2-х місяців мають намір вирішити всі питання щодо демаркації спільного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі українським журналістам заявив прем`єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день переговорний процес по даній темі активізувався – днями ця тема обговорювалася на рівні заступників міністрів закордонних справ, і 14 грудня в Одесі пройдуть відповідні консультації на рівні експертів.

«Ми вважаємо, що дуже скоро прийдемо до вирішення питання, я думаю, через пару місяців, не більше», - сказав В.ФІЛАТ.

Він уточнив, що на сьогоднішній день необхідно узгодити питання щодо Новодністровської ГЕС, а також щодо демаркації морської частини кордону в районі Джурджулешти. «В іншому всі питання вирішено... головне, що процес йде, і атмосфера сприяє вирішенню питання», - сказав В.ФІЛАТ.