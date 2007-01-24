У Давосі відкривається Всесвітній економічний форум

Сьогодні в швейцарському курорті Давос відкривається Всесвітній економічний форум.

Як передає радіо «Свобода», більше 2 тисяч видних політиків, бізнесменів, представників наукової сфери, ЗМІ, громадських організацій візьмуть участь у форумі, який триватиме п`ять днів.

У центрі уваги буде питання про глобальне потепління. Інші ключові теми - ізраїльсько-палестинський конфлікт, перспективи в Іраку, проблеми глобальних поставок енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, цього року Україну на форумі представлятиме прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ. Від Секретаріату Президента в економічному форумі візьме участь перший заступник глави Секретаріату Арсеній ЯЦЕНЮК.