В.о. президента Молдови пропонує називати мову країни румунською
09:16, 13 січня 2010Світ
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Через зміни до Конституції
Михайло ГІМПУ, виконувач обов`язків президента Молдови, вважає, що державну мову країни слід називати румунською, а не молдавською, повідомляє Газета.Ru.
М.ГІМПУ заявив, що відповідні зміни мають бути внесені до нової Конституції Молдови, що розробляється.
Тим часом інший впливовий молдавський політик - Маріан ЛУПУ, чия партія входить до правлячого «Альянсу за європейську інтеграцію», заявив, що такі питання краще вирішувати на референдумі.
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