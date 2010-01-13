В.о. президента Молдови пропонує називати мову країни румунською

Михайло ГІМПУ, виконувач обов`язків президента Молдови, вважає, що державну мову країни слід називати румунською, а не молдавською, повідомляє Газета.Ru.

М.ГІМПУ заявив, що відповідні зміни мають бути внесені до нової Конституції Молдови, що розробляється.

Тим часом інший впливовий молдавський політик - Маріан ЛУПУ, чия партія входить до правлячого «Альянсу за європейську інтеграцію», заявив, що такі питання краще вирішувати на референдумі.