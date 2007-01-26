Генасамблея ООН поставить на голосування резолюцію стосовно Голокосту

Генасамблея ООН поставить у п`ятницю на голосування резолюцію стосовно Голокосту, що засуджує заперечення чи зменшення масштабів знищення євреїв нацистами.

Як передає РІА «Новости», проект резолюції напередодні Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту внесли США, проте документ знайшов підтримку і співавторство багатьох держав.

Посол США Алехандро ВУЛФФ повідомив журналістів, що приводом для резолюції стала міжнародна конференція в Тегерані, яка поставила під сумнів число жертв нацизму.