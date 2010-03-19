Дострокові парламентські вибори в Молдові неминучі, за цих умов перед урядом стоїть завдання забезпечити ефективне управління країною, а також підготувати і провести вільні і демократичні вибори.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в прес-службі молдавського уряду, про це заявив прем`єр-міністр Володимир Філат на зустрічі з делегацією Ради Європи на чолі з генеральним директором Департаменту РЄ з демократії і політичних питань Жаном-Луї Лораном.

Згідно з діючою Конституцією Молдавії, парламент нинішнього скликання повинен бути розбещений, оскільки не зміг обрати в обумовлені терміни нового президента. Комуністи Молдови минулого року двічі блокували вибори президента.