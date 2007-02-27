У Євросоюзі сподіваються, що нова угода про партнерство з Україною буде змістовнішою

У Європейському Союзі сподіваються, що нова угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС буде змістовнішою за попередню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив співголова Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС Андріан СЕВЕРІН сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що чинна угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС діє до 2008 року, і в України та ЄС ще є час для підготовки нової угоди.

Разом з тим, за словами А.СЕВЕРІНА, дуже важливою є суть цієї угоди, і у ЄС сподіваються, що ця угода буде змістовнішою за попередню.

Також у ЄС впевнені, що нова угода дасть необхідні інструменти для допомоги Україні у процесі реформ для вступу до спільноти, зауважив А.СЕВЕРІН.

У свою чергу, народний депутат України, співголова Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС Володимир ВЕЧЕРКО нагадав, що перше засідання експертної комісії з підготовки поглибленої угоди між Україною та ЄС має відбутися на початку березня. При цьому, за його словами, протягом першого півріччя цього року процес підготовки поглибленої угоди між Україною і ЄС має бути закінчено.