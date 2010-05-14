У тбіліській школі дітям дозволили оплачувати їжу банківськими картками

Сьогодні в тбіліській школі № 55 відкрився унікальний для пострадянського простору комплекс харчування для учнів, де діти зможуть купувати їжу за порівняно низькими цінами й з використанням пластикових карток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «ТаоПриватБанку», комплекс відкрили Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ й міністр освіти та науки Грузії Дмитро ШАШКІН.

Цей пілотний проект відкрито в рамках реформи, що проводиться в системі освіти Грузії з впорядкування їдалень публічних шкіл відповідно до сучасних стандартів. Наприкінці минулого року Президент Грузії запропонував «виключити в школах використання готівки». Заборона обігу готівки й впровадження пластикових карт у школах стали одними з пріоритетів національної програми безпечної й здорової школи.

Як сказав на церемонії відкриття М.СААКАШВІЛІ, «відкриття сучасної їдальні в звичайній тбіліській школі – це не політичний крок. Це робиться заради нашого майбутнього, заради безпеки дітей та їх розвитку, щоб вони могли користуватися найсучаснішими технологіями. Все це як у казці. Я бував в Америці, в кращих навчальних закладах, і ніде такого не бачив».

Уряд Грузії понад півроку вивчав відповідний міжнародний досвід і різні пропозиції грузинських банків і торгових компаній. В результаті за основу було взято досвід українського «ЮніорБанку» - економічної освітньої програми для школярів, яка працює практично в кожній точці України. Цей проект у Грузії розвиває дочірній банк «ТаоПриватБанк». Він безкоштовно випускає для школярів справжні банківські картки. Батьки зможуть зараховувати певну суму на карти своїм дітям, які, в свою чергу, зможуть витратити зараховану суму виключно в шкільній їдальні.

Після відпрацювання й узагальнення досвіду «пілотної» їдальні в двох тбіліських школах цей проект буде поширено на всю Грузію. З початку нового навчального року буде проведено роботи з впорядкування шкільних їдалень і оголошено тендер серед компаній на надання відповідних послуг школам. Кожна компанія нестиме повну відповідальність за забезпечення шкіл якісними, здоровими продуктами харчування. В рамках проекту кожен грузинський школяр (у країні сьогодні понад 650 тисяч учнів публічних шкіл і 70 тисяч учнів приватних навчальних закладів) отримає справжню банківську пластикову карту (з відома батьків), якою він зможе розраховуватися за харчування на території школи.

«ЮніорКарта» - це міжнародна банківська картка, якою можна розплачуватися в будь-якій точці світу. Батькам надається можливість контролювати кишенькові витрати дитини, а діти навчаються поводженню з грошима на практиці. В школі діють банківські міні-відділення й спеціальні термінали, де можна поповнювати карти і отримувати інформацію про стан рахунку.