Датська принцеса знову вийшла заміж... і більше не принцеса (7 фото)

22:45, 03 березня 2007
Світ
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"Но что ни говори, жениться по любви..."

Former Danish Princess Alexandra and photographer Martin Jorgensen after their wedding at Oester Egede ChurchПринцеса Олександра - колишня дружина молодшого сина датської королеви Маргрет II - у суботу вийшла заміж за фотографа, повідомляється на сайті газети Expressen.

Церемонія одруження, на якій були присутні лише родичі та близькі друзі молодих, відбулася в суботу вдень.

Олександра Крістіна Мейнлі народилася 1964 року в Гонконзі, працювала там же віце-президентом інвестиційної компанії. 18 листопада 1995 року вона вийшла заміж за принца Йоакіма, одержавши титул принцеси датської.

Her Highness Princess Alexandra, countess of Frederiksborg

AlexandraHer Highness Princess Alexandra, countess of Frederiksborg

Her Highness Princess Alexandra, countess of Frederiksborg; HH Prince Nikolai William Alexander Frederik and HH Prince Felix Henrik Valdemar ChristianMartin Joergensen

У вересні 2004 року Олександра та Йоакім оголосили про рішення розірвати шлюб, що й було зроблено в квітні 2005 року. У принцеси два сини - 7-річний Нікола та 4-річний Фелікс. Розлучення молодшого сина Маргрет II стало першим у датській королівській родині з 1846 року.

2006 року принцеса Олександра оголосила про намір укласти другий шлюб. Її обранцем став фотограф і кінорежисер Мартін Йоргенсен (Martin Joergensen), який на 15 років молодший за Олександру.

Former Danish Princess Alexandra walks with her sons Nikolai, Felix and photographer Martin Jorgensen after their wedding at Oester Egede Church. Photo AFP/SCANPIX

Після укладення шлюбу з Йоргенсеном Олександра офіційно втратила титул принцеси, залишившись герцогинею Фредеріксборг (Frederiksborg). Крім того, заради шлюбу Олександра відмовилася від щорічної неоподатковуваної допомоги в розмірі близько 253 тисяч доларів, яка виплачувалося їй як колишній дружині принца.

Лента.ру

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