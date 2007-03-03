Датська принцеса знову вийшла заміж... і більше не принцеса (7 фото)

Принцеса Олександра - колишня дружина молодшого сина датської королеви Маргрет II - у суботу вийшла заміж за фотографа, повідомляється на сайті газети Expressen.

Церемонія одруження, на якій були присутні лише родичі та близькі друзі молодих, відбулася в суботу вдень.

Олександра Крістіна Мейнлі народилася 1964 року в Гонконзі, працювала там же віце-президентом інвестиційної компанії. 18 листопада 1995 року вона вийшла заміж за принца Йоакіма, одержавши титул принцеси датської.

У вересні 2004 року Олександра та Йоакім оголосили про рішення розірвати шлюб, що й було зроблено в квітні 2005 року. У принцеси два сини - 7-річний Нікола та 4-річний Фелікс. Розлучення молодшого сина Маргрет II стало першим у датській королівській родині з 1846 року.

2006 року принцеса Олександра оголосила про намір укласти другий шлюб. Її обранцем став фотограф і кінорежисер Мартін Йоргенсен (Martin Joergensen), який на 15 років молодший за Олександру.

Після укладення шлюбу з Йоргенсеном Олександра офіційно втратила титул принцеси, залишившись герцогинею Фредеріксборг (Frederiksborg). Крім того, заради шлюбу Олександра відмовилася від щорічної неоподатковуваної допомоги в розмірі близько 253 тисяч доларів, яка виплачувалося їй як колишній дружині принца.

Лента.ру