Експерти: Чорноморському флоту потрібен новий командуючий

У серпні на Чорноморському флоті Росії очікується зміна керівництва — нинішній командувач Олександр Клецков піде в запас за досягненням пенсійного віку. Як повідомили “Росбалту” експерти аналітичного центру «Номос» (Севастополь) відставка віце-адмірала Олександра Клецкова може статися й раніше.

За інформацією співрозмовників агентства, зміна керівництва ЧФ очікувалася минулого тижня, але з невідомих причин була відкладена. Не виключено, що заміна нинішнього командувача може відбутися до серпня, коли Клецкову виповнюється 55 років.

На посаду нового командувача ЧФ можуть призначити віце-адмірала Сергія Міняйла. Раніше він був командиром Новоросійської військово-морської бази, а в липні 2009 року — призначений заступником командуючого ЧФ. У серпні 2008 року, під час військового конфлікту між Росією і Грузією очолив морську десантну операцію зо доставки підрозділів 7-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії ПДВ до Абхазії.

Зміна командуювача ЧФ може стати "іміджевим поворотним пунктом, який підіб’є риску під невиразною політикою Росії щодо Севастополя впродовж останніх кількох років", пише Росбалт. Вже ведуться розмови про те, що ЧФ може поповнитися новими кораблями. Військовослужбовців-контрактників переводять до частин першого реагування, а на їх колишні місця набирають солдат-срочників.

Крім того, з колишнім командуючим ЧФ в суспільній свідомості зв`язані проблеми, які виникали в минулі роки на ЧФ: банкрутство Будівельного управління ЧФ, багатомільйонні борги із зарплати та до пенсійного фонду міста, проблеми з приватизацією службового житла.